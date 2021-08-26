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Собянин: Фестиваль «Цветочный джем» в Москве начнется 1 сентября

13:40 26.08.2021

С 1 сентября по 1 октября 2021 года в Москве будет проходить фестиваль “Цветочный джем”, об этом в ходе осмотра фестивальной площадки “Московские сезоны” в районе Вешняки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как сказал мэр, «Будем проводить «Цветочный джем» с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел».

Фестивальная площадка в Вешняках была создана в декабре 2020 года, она была организована благодаря активной позиции жителей, собравших голоса в пользу организации качественного места отдыха на пустыре рядом с Большим Графским прудом и парком “Радуга”.

“Цветочный джем” позволяет не только осмотреть и полюбоваться дизайнерскими садами и сделать красивые фотографии, но и предоставляет возможность попробовать блюда и десерты гастрономической ярмарки “Лето в городе”

Фестиваль "Цветочный джем" из-за текущей санэпидобстановки будет проводиться с ограничениями.

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