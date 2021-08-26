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Путин заявил об особом внимании к трагедии Беслана

14:12 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил об особом внимании к памяти о трагических событиях в Беслане и пообещал дать поручение о финансировании в полном объеме программы социально- экономического развития этого североосетинского города.

"Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны (теракт в Беслане в 2004 году - прим. ТАСС), в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия", - сказал Путин в четверг на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. На просьбу выделить дополнительное финансирование на реализацию программы социально-экономического развития Беслана президент подчеркнул, что "такое поручение обязательно будет".

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