Путин заявил об особом внимании к трагедии Беслана

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил об особом внимании к памяти о трагических событиях в Беслане и пообещал дать поручение о финансировании в полном объеме программы социально- экономического развития этого североосетинского города.

"Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны (теракт в Беслане в 2004 году - прим. ТАСС), в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия", - сказал Путин в четверг на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. На просьбу выделить дополнительное финансирование на реализацию программы социально-экономического развития Беслана президент подчеркнул, что "такое поручение обязательно будет".