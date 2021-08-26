Талибы лишили Абдуллу и Карзая охраны, фактически поместив их под домашний арест - ТВ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) лишили охраны главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллу Абдуллу и экс-президента страны Хамида Карзая. Об этом в четверг сообщила телекомпания Си-эн-эн.

По информации ее источника, в понедельник талибы конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей. После этого бывший глава государства переехал в дом Абдуллы Абдуллы, где в среду прошел обыск. В результате оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану" остались без охраны.

Как отмечает Си-эн-эн, Карзай и Абдулла сейчас фактически находятся под домашним арестом.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.