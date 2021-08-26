Собянин рассказал о планах развития одного из крупнейших ТПУ «Выхино»

14:05

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино» в ходе осмотра объекта транспортной инфраструктуры.

«Следующий этап, над которым мы начинаем (работу) и приступаем к проектированию уже в этом году, — это станция МЦД-3, которая будет построена на существующих платформах. Это задача РЖД по договору. Помимо этого, реконструкция платформы станции метро «Выхино», которая находится тоже не в очень хорошем состоянии, тоже не очень комфортная. Третье - это коммерческий объект, который <…> сделает дополнительные переходы удобными для жителей. Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы. Таким образом, со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, сошлись возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства всей этой территории», — отметил мэр.

Градоначальником было подчеркнуто благоустройство территории около транспортно-пересадочного узла: «Выхинский транспортно-пересадочный - один из самых проблемных в Москве. Здесь пересадка составляла около 400 тыс. пассажиров в сутки. Вся территория была не очень комфортной: рынок, масса несанкционированных торговых точек, грязь, отсутствие логистики. <…> За эти годы мы многое сделали, чтобы здесь привести в порядок территорию. Во-первых, была продлена Таганско-Краснопресненская ветка метро до Котельников. Соответственно, пересадка здесь значительно уменьшилась. Затем ввели Некрасовскую ветку метро».

Пресс-служба мэра и Правительства Москвы в своих материалах подчеркивает в качестве одной из важнейших задач модернизации “Выхино” формирование дополнительных рабочих мест и созданное для местных жителей качественное общественное пространство.

Проектом предусмотрено возведение надземного пассажирского терминала с общим распределительным залом, кассами ж/д и метро, турникетами и объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров, а также строительство торгового центра, многоуровневого паркинга с развитой внутренней инфраструктурой. Также планируется озеленение и благоустройство свободной от застройки территории ТПУ.

Срок реализации основных мероприятий проекта развития ТПУ намечен на 2025 год, отмечается в сообщении.