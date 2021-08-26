Хованская: Необходимо увеличить срок моратория на уплату взносов на капремонт в Москве
14:17 26.08.2021
Глава комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ Галина Хованская считает, что на текущий момент столица имеет самый маленький период в отсрочке по уплате взносов на капремонт.
«Законодательство позволяет субъектам федерации устанавливать мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в новостройках в пределах 5 лет. В Москве же собственники помещений в новостройках не уплачивают взносы на капитальный ремонт в течение 8 месяцев с момента включения их в региональную программу. Это один из самых минимальных сроков, установленных в субъектах РФ», — заявила Хованская.
По ее словам, учитывая гарантийный срок обслуживания, составляющий пять лет, потребность в капитальном ремонте возникать не должна, так как в этот период ответственность за все недостатки и их устранение лежит на застройщике.
«Более того, ближайший срок проведения капитального ремонта новостройки с учетом нормативного срока эксплуатации несущих конструкций и инженерных сетей наступает, как правило, через 15-20 лет. Поэтому начало уплаты собственниками помещений в новостройках взносов на капитальный ремонт и осуществление ими накоплений сразу после ввода в эксплуатацию или же в течение первого года представляется необоснованным», — подчеркнула глава комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ.
По словам Галины Хованской, в основном жилье покупается в ипотеку и в течение первого года в помещении проводится ремонт. Дополнительные финансовые затраты, предназначенные на взносы, связанные с капремонтом, негативно сказываются на бюджетах владельцев жилья.
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