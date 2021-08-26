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НОВОСТИ

Подмосковью одобрили заявки на инфраструктурные кредиты из федерального бюджета

14:22 26.08.2021

Московской области одобрены заявки на привлечение инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. Губернатор Андрей Воробьёв на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина отметил, что реализация проектов позволит привлечь 357 млрд руб. инвестиций, создать 47 тыс. новых рабочих мест.

«Московская область подала сразу 6 заявок, 4 из них предполагают строительство 28 объектов инфраструктуры в рамках установленного лимита на сумму 23,7 млрд руб., а еще 2 – на предоставление инфраструктурно-бюджетного кредита на 5 объектов в размере 3,9 млрд рублей на конкурсной основе, – сказал Марат Хуснуллин. – Сегодня мы одобрили основную заявку, конкурсную же будем рассматривать после 1 октября, когда у нас останутся нераспределенные лимиты».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономике регионов. Кредиты будут выдавать на срок до 15 лет по ставке не выше 3%.

«За счет средств инфраструктурно-бюджетных кредитов будут созданы объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это и 16 детских садов, которые очень востребованы, и 5 школ и пристроек – в целом почти на 9,2 тыс мест. Мы также сможем отремонтировать 3 больницы и реконструировать 6 дорожных магистралей», – отметил губернатор.

Среди крупнейших проектов – реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах. Первый этап планируется завершить в 2023 году, а запустить движение – уже в следующем. Пропускная способность возрастет на треть, а время проезда сократится с 1 часа до 15-20 минут.

Также планируют продолжить реконструкцию Путилковского шоссе со строительством тоннеля. Это обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и МКАД. Реконструкция Афанасовского и Пироговского шоссе улучшит транспортную доступность жилых кварталов в Мытищах. Планируется построить новую дорогу Осташковское шоссе – деревня Ульянково и расширить Володарское шоссе в Ленинском городском округе.

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