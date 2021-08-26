Елена Стрельникова: Программу «семейной ипотеки» желательно утвердить на постоянной основе

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Социальный предприниматель Елена Стрельникова в связи с продлением программы “Семейная ипотека” до 2024 года, считает что в современных условиях такая поддержка - единственная возможность для молодых семей решить свой жилищный вопрос.

”К сожалению, для подавляющего числа россиян ипотека – это единственный способ приобрести собственное жильё. Но требования банков о сумме первоначального взноса и высокая ставка зачастую не позволяет взять на себя и эти обязательства. Особенно семьям, в которых есть маленькие дети, требующих на себя больших расходов. Господдержка в виде программы «Семейная ипотека» облегчает молодым семьям получение ипотеки и делает возможным осуществление мечты о собственном жилье. Как мне кажется, такую поддержку стоит утвердить на постоянной основе. И работать над дальнейшим смягчением условий программы”, — отметила Стрельникова.

Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году, льготным кредитом сегодня могут воспользоваться семьи с одним и более ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Первоначальный взнос по программе составляет 15% от стоимости жилья, процентная ставка по кредиту составляет до 6% годовых. Государство берёт на себя обязательство возместить разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой.

Статистика говорит о популярности “Семейной ипотеки”, так, в первом полугодии 2021 года по данным “ДОМ.РФ” возможностями программы воспользовались 292 тысячи российских семей.