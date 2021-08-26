Приход талибов к власти в Афганистане - де-факто свершившийся процесс, заявил Песков
15:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приход движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти в Афганистане - это де- факто свершившийся процесс. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия до сих пор не признала "Талибан" и очень внимательно отслеживает развитие ситуации. "Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие "Талибаном" под контроль большей части территории Афганистана, - это де-факто свершившийся процесс", - указал Песков.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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