0
0
109
НОВОСТИ

Стоимость книг может снизиться на 30-40% при отмене НДС для книжной отрасли - Степашин

15:12 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена НДС для книжной отрасли может удешевить стоимость изданий на 30-40%, считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Большая часть людей книгу сегодня купить не может. <…> Я говорю об этом лет 20 и буду еще говорить, пока участвую в работе Российского книжного союза, - нам надо пересмотреть НДС. Мы сумели его сделать 10-процентным 20 лет назад, большая часть европейских стран живет без него. Это позволит на 30-40% удешевить книгу", - сказал Степашин на Российской креативной неделе на дискуссии, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 26.08.2021
Все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы - посол в Кабуле
0
29
15:32 26.08.2021
Признание СМИ иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы - Песков
0
94
15:00 26.08.2021
Приход талибов к власти в Афганистане - де-факто свершившийся процесс, заявил Песков
0
145
14:37 26.08.2021
Елена Стрельникова: Программу «семейной ипотеки» желательно утвердить на постоянной основе
0
152
14:32 26.08.2021
Талибы лишили Абдуллу и Карзая охраны, фактически поместив их под домашний арест - ТВ
0
184
14:22 26.08.2021
Подмосковью одобрили заявки на инфраструктурные кредиты из федерального бюджета
0
187
14:17 26.08.2021
Хованская: Необходимо увеличить срок моратория на уплату взносов на капремонт в Москве
0
175
14:12 26.08.2021
Путин заявил об особом внимании к трагедии Беслана
0
208
14:05 26.08.2021
Собянин рассказал о планах развития одного из крупнейших ТПУ «Выхино»
0
179
14:00 26.08.2021
За кашель на еду в супермаркете американка получила два года лишения свободы
0
221

Возврат к списку