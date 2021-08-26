Стоимость книг может снизиться на 30-40% при отмене НДС для книжной отрасли - Степашин
15:12 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмена НДС для книжной отрасли может удешевить стоимость изданий на 30-40%, считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Большая часть людей книгу сегодня купить не может. <…> Я говорю об этом лет 20 и буду еще говорить, пока участвую в работе Российского книжного союза, - нам надо пересмотреть НДС. Мы сумели его сделать 10-процентным 20 лет назад, большая часть европейских стран живет без него. Это позволит на 30-40% удешевить книгу", - сказал Степашин на Российской креативной неделе на дискуссии, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.
Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.
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