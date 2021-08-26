Признание СМИ иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы - Песков
15:32 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признание средства массовой информации иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не означает закрытия СМИ, не означает ограничений в его работе. СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по российскому закону о СМИ", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг. Он напомнил, что такие СМИ-иноагенты должны регулярно подавать отчеты о своей деятельности, это регулируется в установленном порядке. Песков сделал акцент на том, что цель закона об иноагентах - предупредить граждан, что "они читают информацию иностранного агента, и [дать им возможность] самостоятельно сделать вывод" о достоверности распространяемых сведений.
При этом в отношении НКО-иноагентов, добавил пресс- секретарь президента, "смысл точно такой же, потому что правозащитная деятельность связана с политикой, и если в политике появляются иностранные деньги, это должен быть особый режим для любого государства".
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