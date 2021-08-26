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НОВОСТИ

Все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы - посол в Кабуле

16:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все граждане России, которые захотели покинуть территорию Афганистана, эвакуированы. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-24".

"Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут", - указал дипломат.

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