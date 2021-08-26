Затраты на сборы ребенка в школу выросли на 20% - опрос
16:12 26.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: в России затраты на сборы ребёнка в школу выросли на 20%. В исследовании сервиса SuperJob приняли участие 9 тыс. родителей школьников из городов численностью населения более одного миллиона человек. Результаты опроса есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Согласно результатам, на сборы ребёнка в школу больше всего денег уходит в Москве и Омске — 11 тысяч рублей. На втором месте по тратам Новосибирск (10,8 тыс. рублей). В Казани и Самаре родители в среднем тратят на подготовку к школе 10,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске расходы составили по 10 тыс. руб. на ребенка.
В Екатеринбурге эта цифра — 9,8 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 9,6 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — в 9,5 тыс. рублей. Средние расходы на сбор школьника в Уфе составили 9,3 тыс. руб., в Воронеже — 9,1 тыс. руб., в Волгограде и Перми — по 9 тыс. руб.
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