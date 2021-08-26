Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован при необходимости

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. В беседе с журналистами в четверг он отметил, что после принятия закона иногда в ходе его правоприменения проявляются моменты, требующие корректировки.

"Если, действительно, "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", - сказал представитель Кремля.