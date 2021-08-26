Елена Кац передала Сергею Собянину пожелания жителей районов ВАО
16:22 26.08.2021
|Автор фото: Дарья Сорокина
“За последние месяцы мы провели множество опросов и встреч с жителями, выясняя, какие проблемы их волнуют больше всего”, - рассказала главврач ДГП №7. – “В основном, это были вопросы благоустройства и организации досуга. Все пожелания и предложения были проанализированы и переданы сначала в префектуру ВАО, а теперь и мэру. Надеюсь, что они будут приняты во внимание в ходе принятия управленческих решений на уровне Правительства Москвы”.
Парламентарий задала Сергею Собянину вопрос о кинотеатре “Энтузиаст”, который москвичи хотели бы видеть культурно-досуговым центром, также она попросила ускорить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в районе “Вешняки”, градоначальник сказал, что даст соответствующие поручения Правительству Москвы.
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