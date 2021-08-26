Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
16:42 26.08.2021
В Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал возмущение отсутствием своей регистрации на ДЭГ и потребовал чтобы ему и его соратникам предоставили право голосовать дистанционно.
«Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. А почему меня не пускают быть электронным избирателям? Меня проверяют, черт знает что! <...>Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!», — заявил Владимир Жириновский.
Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на ДЭГ открыта с 2 августа по 13 сентября, на данный момент от москвичей на прохождение онлайн-голосования принято более миллиона заявлений.
Сервис проверки статуса заявлений на дистанционное электронное голосование начал работать по адресу mos.ru/proverka-deg.
Чтобы проверить статус своего заявления, нужно ввести его уникальный номер, полученный при отправке, можно найти в уведомлениях в личном кабинете или в электронных письмах. Более подробная информация доступна по ссылке.
НОВОСТИ
- 17:32 26.08.2021
- В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников
- 17:21 26.08.2021
- Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали
- 17:00 26.08.2021
- У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон
- 16:32 26.08.2021
- Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован при необходимости
- 16:22 26.08.2021
- Елена Кац передала Сергею Собянину пожелания жителей районов ВАО
- 16:12 26.08.2021
- Затраты на сборы ребенка в школу выросли на 20% - опрос
- 16:00 26.08.2021
- Все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы - посол в Кабуле
- 15:32 26.08.2021
- Признание СМИ иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы - Песков
- 15:12 26.08.2021
- Стоимость книг может снизиться на 30-40% при отмене НДС для книжной отрасли - Степашин
- 15:00 26.08.2021
- Приход талибов к власти в Афганистане - де-факто свершившийся процесс, заявил Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать