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НОВОСТИ

Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование

16:42 26.08.2021

В Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал возмущение отсутствием своей регистрации на ДЭГ и потребовал чтобы ему и его соратникам предоставили право голосовать дистанционно.

«Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. А почему меня не пускают быть электронным избирателям? Меня проверяют, черт знает что! <...>Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!», — заявил Владимир Жириновский.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на ДЭГ открыта с 2 августа по 13 сентября, на данный момент от москвичей на прохождение онлайн-голосования принято более миллиона заявлений.

Сервис проверки статуса заявлений на дистанционное электронное голосование начал работать по адресу mos.ru/proverka-deg.

Чтобы проверить статус своего заявления, нужно ввести его уникальный номер, полученный при отправке, можно найти в уведомлениях в личном кабинете или в электронных письмах. Более подробная информация доступна по ссылке.

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