У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон
17:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прогремел в четверг рядом с аэропортом в столице Афганистана, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие. Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - отметил он.
Телеканал Си-эн-эн в свою очередь отметил, что пострадали жители Афганистана, информации о пострадавших гражданах США нет.
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