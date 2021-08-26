У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в четверг рядом с аэропортом в столице Афганистана, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие. Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - отметил он.

Телеканал Си-эн-эн в свою очередь отметил, что пострадали жители Афганистана, информации о пострадавших гражданах США нет.