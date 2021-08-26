Самолет ВВС Италии подвергся обстрелу при взлете из Кабула
19:20 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянский военный самолет C-130J, на котором из аэропорта Кабула эвакуировались журналисты и гражданские лица, подвергся обстрелу при взлете. Как сообщает в четверг агентство АНСА, никто не пострадал.
Как уточняет газета "Стампа", на борту находились журналисты и 98 афганцев - гражданских лиц.
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