Самолет ВВС Италии подвергся обстрелу при взлете из Кабула

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянский военный самолет C-130J, на котором из аэропорта Кабула эвакуировались журналисты и гражданские лица, подвергся обстрелу при взлете. Как сообщает в четверг агентство АНСА, никто не пострадал.

Как уточняет газета "Стампа", на борту находились журналисты и 98 афганцев - гражданских лиц.