В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников
17:32 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 13 тыс. га виноградников повреждены в Краснодарском крае при августовских подтоплениях, из них 2,5 тысячи - молодые виноградники, потери урожая могут составить до 30 тысяч тонн, сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.
Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России.
"На Кубани из-за непогоды пострадало больше 13 тысяч гектаров виноградников. Из них 2,5 тысячи - молодые неплодоносящие насаждения. Стихия прошлась по Новороссийску, Анапе, Темрюкскому, Крымскому и Славянскому районам. По предварительным подсчетам, потери урожая могут дойти до 30 тысяч тонн", - говорится в сообщении главы региона.
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