Позиции относительно числа афганцев, которых РФ может принять, пока нет - Песков

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция России относительно числа афганцев, которых страна готова принять, пока не сформулирована, идет работа по линии миграционных властей и МИД РФ. Об этом заявил журналистам в четверг пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Какой-то сформулированной позиции на этот счет нет, - сказал представитель Кремля. - Ведется сейчас работа и по линии миграционных властей, и по линии МИД".