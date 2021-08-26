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НОВОСТИ

Позиции относительно числа афганцев, которых РФ может принять, пока нет - Песков

18:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция России относительно числа афганцев, которых страна готова принять, пока не сформулирована, идет работа по линии миграционных властей и МИД РФ. Об этом заявил журналистам в четверг пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Какой-то сформулированной позиции на этот счет нет, - сказал представитель Кремля. - Ведется сейчас работа и по линии миграционных властей, и по линии МИД".

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