Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали

17:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Произошедший у северного входа международного аэропорта Кабула взрыв был произведен террористом-смертником. Об этом в четверг сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия". Он отмечает, что взрыв произошел за пределами самого аэропорта.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в службе безопасности, пострадали не менее 15 человек. По информации агентства Пажвок, двое погибли.

Как сообщает агентство Рейтер, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва.