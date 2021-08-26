Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали
17:21 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Произошедший у северного входа международного аэропорта Кабула взрыв был произведен террористом-смертником. Об этом в четверг сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия". Он отмечает, что взрыв произошел за пределами самого аэропорта.
Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в службе безопасности, пострадали не менее 15 человек. По информации агентства Пажвок, двое погибли.
Как сообщает агентство Рейтер, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва.
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