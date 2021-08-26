Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с лидером “Совета матерей” Татьяной Буцкой развитие районов столицы
17:50 26.08.2021
|Фото: пресс-служба мэра Москвы
В московский ТПУ “Выхино” входит наземный транспорт, пригородные поезда и метро, будет открыт надземный переход с распределительным залом, лифтами, эскалаторами, кассами и турникетами, на кровле расположатся спортивные площадки и зона для отдыха с детьми. Вокруг построек запланирована зеленая зона, площадь построек - более 121 тысячи квадратных метров.
“Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, создаст возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства”, – рассказал градоначальник.
Со своей стороны лидер “Совета матерей” Татьяна Буцкая, обсуждая перспективы развития района, внесла предложение об увеличении количества зеленых насаждений, которые будут служить надежным зеленым щитом между транспортным узлом и жилыми комплексами. Также она озвучила для мэра желание жителей Вишняков о создании в районе новых досуговых объектов и физкультурно-оздоровительного комплекса. На это предложение мэр Москвы сказал, что для центра даже имеется подходящая площадка, а именно - кинотеатр “Энтузиаст”, в котором, по словам Сергея Собянина, можно открыть молодежный центр.
Необходимые поручения он обещал дать сразу после встречи, чтобы в план реконструкции и развития района внести новый досуговый центр.
Лидер “Совета матерей” по итогам встречи подчеркнула, что такой комплексный подход развития далеких от центра районов столицы оставит в прошлом само понятие “спальный район”.
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