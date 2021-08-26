0
0
96
НОВОСТИ

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с лидером “Совета матерей” Татьяной Буцкой развитие районов столицы

17:50 26.08.2021

буц.jpg
Фото: пресс-служба мэра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин и лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая при осмотре территорий будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Выхино обсудили меры по улучшению инфраструктуры района “Вешняки”.

В московский ТПУ “Выхино” входит наземный транспорт, пригородные поезда и метро, будет открыт надземный переход с распределительным залом, лифтами, эскалаторами, кассами и турникетами, на кровле расположатся спортивные площадки и зона для отдыха с детьми. Вокруг построек запланирована зеленая зона, площадь построек - более 121 тысячи квадратных метров.

“Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, создаст возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства”, – рассказал градоначальник.

Со своей стороны лидер “Совета матерей” Татьяна Буцкая, обсуждая перспективы развития района, внесла предложение об увеличении количества зеленых насаждений, которые будут служить надежным зеленым щитом между транспортным узлом и жилыми комплексами. Также она озвучила для мэра желание жителей Вишняков о создании в районе новых досуговых объектов и физкультурно-оздоровительного комплекса. На это предложение мэр Москвы сказал, что для центра даже имеется подходящая площадка, а именно - кинотеатр “Энтузиаст”, в котором, по словам Сергея Собянина, можно открыть молодежный центр.

Необходимые поручения он обещал дать сразу после встречи, чтобы в план реконструкции и развития района внести новый досуговый центр.

Лидер “Совета матерей” по итогам встречи подчеркнула, что такой комплексный подход развития далеких от центра районов столицы оставит в прошлом само понятие “спальный район”.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 26.08.2021
Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек - ТВ
0
82
18:30 26.08.2021
Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов
0
97
18:20 26.08.2021
На форуме «Армия 2021» раскрыт секрет жилетки Вассермана
0
111
18:05 26.08.2021
О преимуществах ДЭГ для российских космонавтов на МКС рассказал Роман Романенко
0
131
18:00 26.08.2021
Позиции относительно числа афганцев, которых РФ может принять, пока нет - Песков
0
133
17:32 26.08.2021
В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников
0
176
17:21 26.08.2021
Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали
0
217
17:00 26.08.2021
У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон
0
205
16:42 26.08.2021
Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
0
234
16:32 26.08.2021
Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован при необходимости
0
256

Возврат к списку