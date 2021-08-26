0
0
83
НОВОСТИ

О преимуществах ДЭГ для российских космонавтов на МКС рассказал Роман Романенко

18:05 26.08.2021

ром.JPG
Автор фото: Иван Степанов
Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко считает, что ДЭГ позволит космонавтам принять участие в голосовании на предстоящих выборах без прежних сложностей.

«Космонавты – ответственные люди во всём. Не только служебный, но и гражданский долг мы исполняем всегда. Раньше, если выборы выпадали на то время, когда космонавт находился на орбите, организовывалась целая спецоперация – сложная и многоступенчатая – для того, чтобы он мог проголосовать», — пишет в своих соцсетях Роман Романенко.

Он описывает прохождение процедуры голосования, проходящей с одной стороны в ЦУП, с другой - на МКС, еще раз подчеркивая ее многоступенчатость и сложность.

«Но теперь система ДЭГ исправит сложность процедуры. В этом году космонавты так же, как и многие другие граждане, которые по тем или иным причинам не могут прийти на избирательные участки, воспользуются системой дистанционного электронного голосования. Это надёжно и удобно», — отмечает Роман Романенко.

Своё мнение об электронном голосовании высказал и общественный деятель Леонид Таращанский: «Моё отношение к электронному голосованию чисто обывательское. Я, в первую очередь, думаю о своей семье, в которой инвалиды, и им неудобно добираться до избирательного участка. В прошлый раз они воспользовались этой возможностью: моя мама и жена смогли проголосовать дистанционно. И в этот раз тоже будут. Но меня беспокоят другие пожилые люди: не все разбираются в технологиях и могут сделать это самостоятельно, не у всех есть родственники, которые готовы помочь. Для таких людей власти должны организовать разъяснительную работу и помощь».

Представитель экономической сферы, гражданский активист кандидат экономических наук Степан Смитиенко также выразил свое отношение к онлайн-голосованию: «Изначальное, ещё в 2019 году, я отнёсся к этой идее скорее настороженно, чем положительно либо отрицательно. Связано это было именно с возможными техническими накладками, которые могли случиться. В этой связи в 2019 году на выборах в МГД сам голосовал «по классике», однако на референдуме в 2020 уже голосовал электронно, никаких проблем не возникло. Теперь на личном опыте знаю, что вероятность технических сбоев хоть и присутствует теоретически, но гораздо ниже, чем многим представляется, поэтому призываю всех рассмотреть возможность проголосовать электронно».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 26.08.2021
Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек - ТВ
0
82
18:30 26.08.2021
Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов
0
97
18:20 26.08.2021
На форуме «Армия 2021» раскрыт секрет жилетки Вассермана
0
111
18:00 26.08.2021
Позиции относительно числа афганцев, которых РФ может принять, пока нет - Песков
0
133
17:50 26.08.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с лидером “Совета матерей” Татьяной Буцкой развитие районов столицы
0
138
17:32 26.08.2021
В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников
0
176
17:21 26.08.2021
Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали
0
217
17:00 26.08.2021
У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон
0
205
16:42 26.08.2021
Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
0
234
16:32 26.08.2021
Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован при необходимости
0
256

Возврат к списку