О преимуществах ДЭГ для российских космонавтов на МКС рассказал Роман Романенко

18:05

Автор фото: Иван Степанов

Летчик-космонавт, Герой Россиисчитает, что ДЭГ позволит космонавтам принять участие в голосовании на предстоящих выборах без прежних сложностей.

«Космонавты – ответственные люди во всём. Не только служебный, но и гражданский долг мы исполняем всегда. Раньше, если выборы выпадали на то время, когда космонавт находился на орбите, организовывалась целая спецоперация – сложная и многоступенчатая – для того, чтобы он мог проголосовать», — пишет в своих соцсетях Роман Романенко.

Он описывает прохождение процедуры голосования, проходящей с одной стороны в ЦУП, с другой - на МКС, еще раз подчеркивая ее многоступенчатость и сложность.

«Но теперь система ДЭГ исправит сложность процедуры. В этом году космонавты так же, как и многие другие граждане, которые по тем или иным причинам не могут прийти на избирательные участки, воспользуются системой дистанционного электронного голосования. Это надёжно и удобно», — отмечает Роман Романенко.

Своё мнение об электронном голосовании высказал и общественный деятель Леонид Таращанский: «Моё отношение к электронному голосованию чисто обывательское. Я, в первую очередь, думаю о своей семье, в которой инвалиды, и им неудобно добираться до избирательного участка. В прошлый раз они воспользовались этой возможностью: моя мама и жена смогли проголосовать дистанционно. И в этот раз тоже будут. Но меня беспокоят другие пожилые люди: не все разбираются в технологиях и могут сделать это самостоятельно, не у всех есть родственники, которые готовы помочь. Для таких людей власти должны организовать разъяснительную работу и помощь».

Представитель экономической сферы, гражданский активист кандидат экономических наук Степан Смитиенко также выразил свое отношение к онлайн-голосованию: «Изначальное, ещё в 2019 году, я отнёсся к этой идее скорее настороженно, чем положительно либо отрицательно. Связано это было именно с возможными техническими накладками, которые могли случиться. В этой связи в 2019 году на выборах в МГД сам голосовал «по классике», однако на референдуме в 2020 уже голосовал электронно, никаких проблем не возникло. Теперь на личном опыте знаю, что вероятность технических сбоев хоть и присутствует теоретически, но гораздо ниже, чем многим представляется, поэтому призываю всех рассмотреть возможность проголосовать электронно».