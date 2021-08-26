0
0
0
НОВОСТИ

Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек - ТВ

18:40 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек, передает в четверг телеканал "Аль-Джазира".

Точных данных о пострадавших не приводится. По сведениям телеканала, в центральную больницу афганской столицы каждые несколько минут поступают раненые, в том числе женщины и дети.

Пентагон в четверг подтвердил, что в результате взрыва у аэропорта Кабула "есть потери" среди американцев и гражданских. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 26.08.2021
Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов
0
97
18:20 26.08.2021
На форуме «Армия 2021» раскрыт секрет жилетки Вассермана
0
111
18:05 26.08.2021
О преимуществах ДЭГ для российских космонавтов на МКС рассказал Роман Романенко
0
131
18:00 26.08.2021
Позиции относительно числа афганцев, которых РФ может принять, пока нет - Песков
0
133
17:50 26.08.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с лидером “Совета матерей” Татьяной Буцкой развитие районов столицы
0
138
17:32 26.08.2021
В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников
0
176
17:21 26.08.2021
Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали
0
217
17:00 26.08.2021
У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон
0
205
16:42 26.08.2021
Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
0
234
16:32 26.08.2021
Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован при необходимости
0
256

Возврат к списку