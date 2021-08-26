Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек - ТВ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек, передает в четверг телеканал "Аль-Джазира".

Точных данных о пострадавших не приводится. По сведениям телеканала, в центральную больницу афганской столицы каждые несколько минут поступают раненые, в том числе женщины и дети.

Пентагон в четверг подтвердил, что в результате взрыва у аэропорта Кабула "есть потери" среди американцев и гражданских.

