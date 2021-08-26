На форуме «Армия 2021» раскрыт секрет жилетки Вассермана

18:20

Автор фото: Иван Степанов

Военно-технический форум “Армия-2021” открыл доступ на выставку по билетам для всех желающих. Открыл форум президент РФн, оценивал экспозицию выставки министр обороны

Анатолий Вассерман, аналитик, эрудит и публицист стал одним из спикеров площадки, на полигоне “Алабино” им осмотрена военная техника и амуниция, также он примерил на себя новейший бронежилет. На взгляд аналитика военная экипировка слишком легкая по сравнению с его любимой жилеткой, которая весит около 7 кг.

«Главная проблема любого бронежилета в том, что даже если пуля его не пробьет, принятый им удар получится настолько серьезным, что твердо устоять на ногах едва ли получится», — заметил Анатолий Вассерман.

Экспозиции форума произвели впечатление на аналитика: «То, что я увидел меня очень впечатлило. Особенно те экспонаты, о которых я знал из книг, потому что сопоставить книжные сведения с реальностью – это всегда интересно», — рассказал публицист.

Также на форуме «Армия-2021» был представлен проект легендарного "Максима" с системой автонаведения. По словам гендиректора по производству завода "Протон" Дмитрия Шахворостова, “система пока еще не стоит на вооружении”.