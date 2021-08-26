На форуме «Армия 2021» раскрыт секрет жилетки Вассермана
18:20 26.08.2021
|Автор фото: Иван Степанов
Анатолий Вассерман, аналитик, эрудит и публицист стал одним из спикеров площадки, на полигоне “Алабино” им осмотрена военная техника и амуниция, также он примерил на себя новейший бронежилет. На взгляд аналитика военная экипировка слишком легкая по сравнению с его любимой жилеткой, которая весит около 7 кг.
«Главная проблема любого бронежилета в том, что даже если пуля его не пробьет, принятый им удар получится настолько серьезным, что твердо устоять на ногах едва ли получится», — заметил Анатолий Вассерман.
Экспозиции форума произвели впечатление на аналитика: «То, что я увидел меня очень впечатлило. Особенно те экспонаты, о которых я знал из книг, потому что сопоставить книжные сведения с реальностью – это всегда интересно», — рассказал публицист.
Также на форуме «Армия-2021» был представлен проект легендарного "Максима" с системой автонаведения. По словам гендиректора по производству завода "Протон" Дмитрия Шахворостова, “система пока еще не стоит на вооружении”.
НОВОСТИ
- 18:40 26.08.2021
- Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек - ТВ
- 18:30 26.08.2021
- Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов
- 18:05 26.08.2021
- О преимуществах ДЭГ для российских космонавтов на МКС рассказал Роман Романенко
- 18:00 26.08.2021
- Позиции относительно числа афганцев, которых РФ может принять, пока нет - Песков
- 17:50 26.08.2021
- Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с лидером “Совета матерей” Татьяной Буцкой развитие районов столицы
- 17:32 26.08.2021
- В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников
- 17:21 26.08.2021
- Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали
- 17:00 26.08.2021
- У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон
- 16:42 26.08.2021
- Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
- 16:32 26.08.2021
- Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован при необходимости
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать