0
0
28
НОВОСТИ

Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов

18:30 26.08.2021

В блоге на персональном сайте Сергей Собянин выступил с предложением ужесточения меры наказания автомобилистам, преднамеренно нарушающим тишину.

«Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Сегодня на встрече с жителями снова подняли этот вопрос. Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания - совсем никакие. Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные - им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами», — сообщается в посте.

По мнению градоначальника, штрафные санкции следует привязать к мощности транспортного средства, как это сделано с транспортным налогом установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей. «Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется», — считает мэр.

Сергей Собянин отдельно подчеркнул, что предложение об усилении ответственности за подобные нарушения будет направлено в Государственную Думу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 26.08.2021
Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек - ТВ
0
82
18:20 26.08.2021
На форуме «Армия 2021» раскрыт секрет жилетки Вассермана
0
111
18:05 26.08.2021
О преимуществах ДЭГ для российских космонавтов на МКС рассказал Роман Романенко
0
131
18:00 26.08.2021
Позиции относительно числа афганцев, которых РФ может принять, пока нет - Песков
0
133
17:50 26.08.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с лидером “Совета матерей” Татьяной Буцкой развитие районов столицы
0
138
17:32 26.08.2021
В Краснодарском крае при подтоплениях повреждена почти половина всех виноградников
0
176
17:21 26.08.2021
Взрыв у ворот в аэропорт Кабула произвел смертник, двое погибли, 15 человек пострадали
0
217
17:00 26.08.2021
У аэропорта Кабула прогремел взрыв, точных данных о пострадавших нет - Пентагон
0
205
16:42 26.08.2021
Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
0
234
16:32 26.08.2021
Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован при необходимости
0
256

Возврат к списку