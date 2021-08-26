Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов

18:30

В блоге на персональном сайте Сергей Собянин выступил с предложением ужесточения меры наказания автомобилистам, преднамеренно нарушающим тишину.

«Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Сегодня на встрече с жителями снова подняли этот вопрос. Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания - совсем никакие. Штраф 500 руб. с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные - им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами», — сообщается в посте.

По мнению градоначальника, штрафные санкции следует привязать к мощности транспортного средства, как это сделано с транспортным налогом установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей. «Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется», — считает мэр.

Сергей Собянин отдельно подчеркнул, что предложение об усилении ответственности за подобные нарушения будет направлено в Государственную Думу.