В результате взрыва близ воинской части на юге Казахстана пострадали более 30 человек

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации области.

"В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека", - говорится в сообщении.