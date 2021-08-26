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В результате взрыва близ воинской части на юге Казахстана пострадали более 30 человек

20:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации области.

"В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека", - говорится в сообщении.

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