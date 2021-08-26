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"Талибан" осудил теракт в Кабуле и пообещал найти виновных

20:40 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осуждает произошедшие возле здания аэропорта Кабула взрывы, в результате которых погибли не менее 40 человек и еще 120 пострадали, и обещает привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил в четверг представитель радикалов Забихулла Муджахид.

"Исламский эмират Афганистан" (самоназвание талибов - прим. ТАСС) решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность. Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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