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НОВОСТИ

Число заражений коронавирусом в мире близко к 214 млн - Университет Джонса Хопкинса

21:20 26.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Число заражений коронавирусом в мире приближается к 214-ти миллионам, – констатирует американский Университет Джонса Хопкинса. Жертв пандемии почти 4,5 миллиона. Во Всемирной организации здравоохранения накануне заявили, что эпидемиологическая ситуация в целом в мире стабилизируется. Между тем, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал готовиться к новой волне коронавируса.  Эхо Москвы

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