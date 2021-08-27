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НОВОСТИ

Компанию Lentainform потребовали признать иноагентом

09:03 27.08.2021

Александр Ионов, занимающий пост председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния, обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, насколько деятельность компании Lentainform соответствует закону о СМИ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Компания Lentainform является частью украинской организации MGID, расположенной на территории Российской Федерации, сообщает Александр Ионов. Ее основная деятельность заключается в обмене новостной аудитории между сайтами СМИ. По состоянию на сегодняшний день на большинстве крупных новостных российских сайтов установлены коды блоков. Генеральным директором Lentainform является Сергей Денисенко. А в офисе работают свыше 500 сотрудников.

Руководит украинской компанией человек с праворадикальными взглядами, считает Александр Ионов, при этом он активно работает на российском рынке в сфере медиа. За счет того, что коды данной компании есть практически на всех крупных российских СМИ, у Lentainform есть доступ к интересам пользователей, и они собирают Big Data.

Другими словами, по мнению Александра Ионова, данная организация представляет собой некий черный ящик, которым управляют с Украины. Собранная информация в интересах разных структур может быть запросто запущена как реклама через российские сайты СМИ.

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