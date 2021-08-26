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Еще два взрыва произошли в окрестностях Кабула - телеканал "Аль-Арабия"

22:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще два мощных взрыва произошли в окрестностях Кабула. Об этом сообщил в четверг со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".

Ранее о новом взрыве в столице Афганистана информировал турецкий телеканал ТРТ. Подробности о точном месте произошедшего, а также о жертвах или разрушениях пока не приводятся.

По меньшей мере 12 американских военнослужащих погибли при взрывах в Кабуле. Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, в результате атак погибли 11 морских пехотинцев и один военный врач.

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