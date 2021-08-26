Еще два взрыва произошли в окрестностях Кабула - телеканал "Аль-Арабия"
22:00 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще два мощных взрыва произошли в окрестностях Кабула. Об этом сообщил в четверг со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".
Ранее о новом взрыве в столице Афганистана информировал турецкий телеканал ТРТ. Подробности о точном месте произошедшего, а также о жертвах или разрушениях пока не приводятся.
По меньшей мере 12 американских военнослужащих погибли при взрывах в Кабуле. Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его данным, в результате атак погибли 11 морских пехотинцев и один военный врач.
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