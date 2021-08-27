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Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - WSJ

09:00 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Об этом сообщила газета "Уолл-стрит джорнэл".

По ее сведениям, среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

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