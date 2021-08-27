Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ
09:05 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС США подготовят планы по нанесению ударов по позициям группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), после того, как она совершила взрывы в столице Афганистана. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением с связи с терактом в Кабуле.
"Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству "ИГ в Хорасане". Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем", - отметил глава государства.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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