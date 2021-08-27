Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом

09:20 Источник: Интерфакс

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю уверенным ростом благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на нефть.

Власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", и аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти до конца 2021 года, поскольку предложение на рынке будет недостаточным.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $71,93 за баррель, что на $0,86 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.