Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде - СМИ

09:32 Источник: РБК

Кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом рассказали два источника в Госдуме.

В самое ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы на нее уже готовы, уточнил один из собеседников РБК.