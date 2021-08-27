Модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут меняться с 2022 по 2024 годы - Рособрнадзор

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Модели ЕГЭ по всем учебным предметам будут поэтапно меняться в период с 2022 по 2024 годы. На официальном сайте ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" осенью 2021 года будут опубликованы документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года. Учет содержания указанных документов позволит общеобразовательным организациям обеспечить формирование у обучающихся умений и навыков на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, включенными во ФГОС среднего общего образования", - сообщили в пресс- службе.

Как подчеркнули в ведомстве, внесение изменений требуется, так как в 2022 году школу будут заканчивать дети, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам. "Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на то, что школа должна научить ребенка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать", - заявили в Рособрнадзоре.

При этом изменение продолжительности ЕГЭ по русскому языку, ранее предложенное в ходе сбора предложений от участников экзаменов, их родителей и учителей по итогам экзаменационной кампании 2021 года, не входит в планы ведомства. "В настоящее время продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут. С 2013 года продолжительность ЕГЭ по русскому языку не менялась. Обращаем внимание, что время, установленное на выполнение заданий ЕГЭ по русскому языку, было определено на основе исследований и экспериментов как оптимальное, поскольку цель экзамена - дифференцировать выпускников по уровню освоения ими федерального государственного образовательного стандарта", - сообщили в Рособрнадзоре, добавив, что, исходя из стабильно высоких результатов, которые показывают российские школьники на ЕГЭ - около 80% участников ЕГЭ получают баллы в диапазоне 61-100, - отведенного на выполнение заданий экзаменационной работы времени вполне достаточно.