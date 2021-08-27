Американские войска выглядят слабыми в результате терактов в Кабуле - Трамп
10:20 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы, прогремевшие у аэропорта Кабула, показали слабость нынешних американских войск под управлением действующей администрации. Такое мнение в четверг выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
"Мы слабы, мы беспомощны. Нами управляют люди, которые не понимают, что делают", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о реакции на произошедшее.
По словам Трампа, этот теракт - "самая позорная вещь, которая происходила с нашей страной".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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