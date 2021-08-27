В Госдуме призвали отказаться от МРОТ
10:32 27.08.2021
В России необходимо отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал Николай Арефьев.
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