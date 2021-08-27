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Представитель «Талибана» назвал бездоказательной причастность бен Ладена к терактам 11 сентября

11:00 27.08.2021 Источник: Газета.Ru

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахид заявил об отсутствии доказательств причастности лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября 2001 года.

«Когда Усама бен Ладен стал проблемой для американцев, он был в Афганистане. Нет никаких улик. Даже спустя 20 лет войны нет доказательств того, что он был замешан», — сказал представитель талибов в интервью NBC.

Также он заявил, что территория Афганистана при нынешнем правлении «Талибана» не будет использоваться для нападений на кого-либо.  Газета.Ru

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