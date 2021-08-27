Минобрнауки РФ рассчитывает переломить тенденцию на сокращение ученых к 2024 году
11:05 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки России рассчитывает, что число исследователей в стране начнет увеличиваться в 2024 году. Об этом в пятницу сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.
"В совокупности к 2024 году мы ждем, что тенденция изменится, и у нас гораздо больше молодежи будет приходить, и количество исследователей в стране начнет увеличиваться", - сказал Фальков.
По его словам, надо создавать максимально комфортные условия, прежде всего, для молодых исследователей. Он добавил, что только в этом году было дополнительно направлено на привлечение молодых исследователей почти 2 млрд рублей.
"И среди 15 научно-образовательных центров (НОЦ), которые созданы, мы провели конкурс на создание 120 молодежных научных лабораторий. Это порядка десяти человек в лаборатории, при этом две трети из них - молодежь. Финансирование лабораторий будет обеспечено не только на 2021 год, но и на последующие годы", - добавил министр.
Согласно опубликованному ранее докладу Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) "Научно-технологическая политика России в условиях постпандемии: поиск новых решений", численность занятых в российской науке, включая исследователей, неуклонно сокращается: в 2000-2019 годах в среднем на 1,5% ежегодно и существенно более высокими темпами в предыдущее десятилетие.
Как отмечают авторы доклада, это противоречит глобальному тренду. В итоге в этой сфере в РФ сейчас занято в 2,8 раза меньше работников, чем в начале 1990-х годов. Снижение численности, по данным ВШЭ, усугубляется деформацией возрастной структуры: четверть исследователей в России - старше 60 лет, а ученых в возрасте до 29 лет - всего 17%, и этот показатель последние годы снижается.
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