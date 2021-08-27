Почти 65 тыс. жителей Гонконга подали заявки на переезд в Великобританию - СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 64 900 жителей жителей Гонконга подали заявки на переезд в Великобританию за первые пять месяцев с момента запуска Лондоном в конце января новой иммиграционной программы. Об этом сообщила в пятницу газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на данные британских властей.

При этом было одобрено 47 300 таких специальных виз, обладатели которых смогут находиться в Великобритании в течение пяти лет, устраиваться там на работу или учиться, а затем подать заявление на получение британского гражданства. Пик подачи заявок пришелся на февраль.

Великобритания с 31 января открыла специальный канал иммиграции для жителей Гонконга из числа обладателей паспортов британских заморских территорий (BNO, British National Overseas). На упрощение им визовой процедуры Лондон подтолкнули изменения в связи с принятым в Китае законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По мнению Великобритании, этот юридический акт несет угрозу правам и свободам жителей Гонконга, подрывает автономный статус этой территории и положения совместной декларации об условиях ее передачи в 1997 году.