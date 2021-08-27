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Требования к проведению школьных олимпиад нужно ужесточить - Фальков

11:32 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в пятницу.

"Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Мне кажется, требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Решение проблемы вузов, где количество студентов- стобалльников и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, по мнению министра, можно решить комплексно. "Я думаю, три меры: увеличение количества топовых вузов, в которые будут стремиться абитуриенты, более жесткие требования к олимпиадам и, я думаю, что одновременно с нашими коллегами из Минпросвещения и из Рособрнадзора мы, конечно, в том числе посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается год от года количество стобалльников", - отметил Фальков.

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