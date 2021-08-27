В Москве выявили 1 509 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 509 против 1 712 днем ранее, до 1 562 010. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 51 против 54 днем ранее. Всего в столице умерли 27 244 человека, следует из сообщения штаба.