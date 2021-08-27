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Псковский суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР

12:20 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза. Соответствующее решение в пятницу озвучил судья Анатолий Овчинников.

"Суд решил <...> признать установленными вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 года по август 1944 года территории Псковской, Великолукской области (со 2 октября 1957 года Псковской области) нацистскими оккупационными властями и их пособниками, <..> [признать] военными преступлениями против человечества, <..> геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - сказал судья.

Он добавил, что преднамеренно были уничтожены более 75 тыс. мирных советских граждан, из которых 1,4 тыс. - дети, а также более 377 тыс. военнопленных. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно были отправлены на принудительные работы в Германию и страны Балтики.

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