Доктрину национальной лекарственной безопасности предложил создать Евгений Нифантьев

12:25

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, член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей считает, что России нужна доктрина национальной лекарственной безопасности, способная обеспечить ее независимость от других стран - производителей субстанций для производства лекарств.

«История с COVID-19 подвела нас к осознанию важности производства субстанций лекарственных препаратов на территории России. Сейчас монополистами на этом рынке являются Китай и Индия. Они продают субстанции всему миру, а дальше из них уже производятся лекарства под брендами известных торговых марок. С началом первой волны пандемии в России возник дефицит субстанций, поскольку у Китая начались перебои с их производством. Считаю, что нам необходимо создать доктрину национальной лекарственной безопасности, чтобы Россия стала полностью независима от Китая и Индии», – подчеркивает Евгений Нифантьев.

По его мнению, Российская Федерация в полной мере обладает научными возможностями, имеет необходимые условия и сырье для производства субстанций - уголь, газ и нефть.

«Первый этап – создать производственную базу. Второй – развернуть производство составляющих. А это автоматически означает, что мы становимся одной из ведущих стран с развитой химической промышленностью. Что на выходе нам дает высокую добавленную стоимость при продаже своей продукции, рост налогов, создание дополнительных рабочих мест», – считает общественник.

Напоминаем: в 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.