Число интернет-пользователей в Китае превысило 1 млрд человек
12:32 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество интернет- пользователей в КНР к июню 2021 года достигло 1,011 млрд человек. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Китайского информационного центра сети Интернет.
По его данным, по сравнению с декабрем прошлого года число интернет-пользователей выросло на 21,75 млн человек. "Мировой паутиной" в настоящее время пользуются около 71,6% из 1,4 млрд жителей страны.
В сельской местности интернетом пользуются около 297 млн человек или около 59,2% жителей.
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