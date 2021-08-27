Число интернет-пользователей в Китае превысило 1 млрд человек

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество интернет- пользователей в КНР к июню 2021 года достигло 1,011 млрд человек. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Китайского информационного центра сети Интернет.

По его данным, по сравнению с декабрем прошлого года число интернет-пользователей выросло на 21,75 млн человек. "Мировой паутиной" в настоящее время пользуются около 71,6% из 1,4 млрд жителей страны.

В сельской местности интернетом пользуются около 297 млн человек или около 59,2% жителей.