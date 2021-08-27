Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
13:00 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный уровень смертности от коронавируса по России на данный момент сохраняется в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин в рамках тематического круглого стола на форуме "Армия-2021".
"Мы имеем минимальные значения заболеваемости, а также минимальные значения смертности от коронавирусной инфекции в вооруженных силах", - сказал он.
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