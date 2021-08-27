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Талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула - Эрдоган

13:05 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) предложило Турции заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула, а безопасность оно берет на себя. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Эн-ти-ви.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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