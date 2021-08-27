Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" прибывать на Пхукет и Самуи без карантина
13:20 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Таиланда разрешили привившимся российской вакциной против коронавируса "Спутник V" прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.
"Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина, - рассказал он. - Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда". "Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня", - уточнил Соснов.
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