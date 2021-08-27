Россияне в основном не склонны работать на одной работе с родственниками - опрос

13:32 Источник: РБК

Большинство россиян не хотели бы ни работать в подчинении, ни быть начальником у членов своей семьи, да и работать с родственниками в одной компании желающих мало. К такому выводу пришли в ходе исследования эксперты сервиса SuperJob.

Работать в одной компании с женой или мужем согласились лишь 30% участников опроса. С отцом и матерью не хотели бы работать вместе 28 и 21% респондентов соответственно.

Зато работать вместе с лучшим другом или подругой хотели бы значительно большее число респондентов — 56%. РБК