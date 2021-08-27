0
0
0
НОВОСТИ

Россияне в основном не склонны работать на одной работе с родственниками - опрос

13:32 27.08.2021 Источник: РБК

Большинство россиян не хотели бы ни работать в подчинении, ни быть начальником у членов своей семьи, да и работать с родственниками в одной компании желающих мало. К такому выводу пришли в ходе исследования эксперты сервиса SuperJob.

Работать в одной компании с женой или мужем согласились лишь 30% участников опроса. С отцом и матерью не хотели бы работать вместе 28 и 21% респондентов соответственно. 

Зато работать вместе с лучшим другом или подругой хотели бы значительно большее число респондентов — 56%.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 27.08.2021
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" прибывать на Пхукет и Самуи без карантина
0
49
13:07 27.08.2021
Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD’2
0
76
13:05 27.08.2021
Талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула - Эрдоган
0
85
13:00 27.08.2021
Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
0
80
12:32 27.08.2021
Число интернет-пользователей в Китае превысило 1 млрд человек
0
138
12:25 27.08.2021
Доктрину национальной лекарственной безопасности предложил создать Евгений Нифантьев
0
136
12:20 27.08.2021
Псковский суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР
0
139
12:05 27.08.2021
В Москве выявили 1 509 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
171
12:02 27.08.2021
Историк Дарья Митина рассказала кто стал выгодоприобретателем переворота в Кабуле
0
198
12:00 27.08.2021
Почти 65 тыс. жителей Гонконга подали заявки на переезд в Великобританию - СМИ
0
184

Возврат к списку