Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD’2

13:07 Источник: РБК

Сбер завоевал призовые места в 11 из 16 категорий XI Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2021.

Первое место в номинациях:

«Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис». Сбер первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Проект не имеет аналогов в мире;

«Решение в программе/сервисе лояльности». Услуги СберБанка теперь доступны более чем на шести языках, операторы Сбера говорят по-английски, при звонке приветствуют на узбекском и таджикском языках, в офисах доступны презентации на европейских и азиатских языках, меню самообслуживания переведено на девять языков мира.

Второе место в номинациях:

«Финансовый продукт». СберБанк выпустил карту с динамической тарификацией, подстраивающейся под клиента, чем активней ее использование - тем больше она дает преимуществ.

«Платёжный сервис В2С». Новая система платёжных сервисов SberPay для частных клиентов и для юридических лиц, достаточно подключиться к СберБанк Онлайн - и удобные безопасные бесплатные платежи обеспечены.

«Платёжный сервис В2В». Сбер и Visa продолжают развивать биометрические технологии, позволяющие оплачивать покупки одним взглядом. Сервис был запущен в нескольких кафе PRIME в Москве в июле 2020 года, а теперь доступен во всех точках этой сети в столице. Чтобы им воспользоваться, надо выбрать в мобильном приложении СберБанк Онлайн пункт «Оплата одним взглядом» в разделе «Карты» или «Профиль».

Третье место в номинациях:

«Внедрение/Решение в бизнес-процессах или клиентских сервисах». «Внедрение в сфере ВЭД», «Решение для маркетплейса или экосистемы B2C», «Инвестиционный продукт или сервис»

Также, в двух номинациях призовые места завоевала дочерняя компания Сбера СберСтрахование.

Первое место в номинации: «Страховой продукт» за программу «Фармстрахование»

Программа «Фармстрахование» позволяет компенсировать до 90% стоимости лекарств, назначенных врачом на общую сумму до 50 тыс. рублей. Оформить полис можно в СберБанк Онлайн или на сайте страховой компании.

Второе место в номинации:

«Внедрение/решение в страховой компании» за внедрение платформы «Цунами». Платформа «Цунами» - приборная панель для управления логистическим бизнесом от компании «Инносети», помогает грузовладельцам и экспедиторам управлять рисками и автоматизирует страхование грузов.

Премия учреждена медиапроектом «Банковское обозрение» в 2012 году. Победителей определяет жюри, в состав которого включены банкиры и представители различных структур финансового рынка РФ, аналитики и эксперты.